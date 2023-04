Traffico Roma del 16-04-2023 ore 15:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione si viaggia senza disagi nei questa domenica pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 sempre prudenza a lungo la tangenziale est Perché a causa di un incidente per la presenza dell’olio sulla sede stradale chiuso al Traffico il tunnel della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni a Roma città proseguono gli interventi di manutenzione su via Salaria nel dettaglio da via Tirso a viale Regina Margherita il trans viene seguendo il senso unico di marcia gli stessi interventi riguardano anche viale Liegi Dove rimane sospesa la corsia preferenziale tra via Cimarosa e via Salaria è il principio del massimo campionato di calcio vede la Roma sfilare all’Olimpico l’Udinese alle 20:45 ricordiamo le modifiche alla circolazione con ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazione si viaggia senza disagi nei questa domenica pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 sempre prudenza a lungo la tangenziale est Perché a causa di un incidente per la presenza dell’olio sulla sede stradale chiuso alil tunnel della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni acittà proseguono gli interventi di manutenzione su via Salaria nel dettaglio da via Tirso a viale Regina Margherita il trans viene seguendo il senso unico di marcia gli stessi interventi riguardano anche viale Liegi Dove rimane sospesa la corsia preferenziale tra via Cimarosa e via Salaria è il principio del massimo campionato di calcio vede lasfilare all’Olimpico l’Udinese alle 20:45 ricordiamo le modifiche alla circolazione con ...

