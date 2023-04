Traffico Roma del 16-04-2023 ore 14:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 Maggiore prudenza lungo la tangenziale est Perché a causa di un incidente per la presenza d’olio sulla sede stradale chiuso al Traffico al tunnel della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni il posticipo della Massimo campionato di calcio vede la Roma a sfidare all’Olimpico l’Udinese alle 20:45 ricordiamo le modifiche alla circolazione con il consueto di metodi transito sul piazzale della Farnesina tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano Infine come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con la conseguente deviazione delle linee bus di tutta la zona i dettagli delle nostre notizie sul Roma.luceverde.it del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 Maggiore prudenza lungo la tangenziale est Perché a causa di un incidente per la presenza d’olio sulla sede stradale chiuso alal tunnel della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni il posticipo della Massimo campionato di calcio vede laa sfidare all’Olimpico l’Udinese alle 20:45 ricordiamo le modifiche alla circolazione con il consueto di metodi transito sul piazzale della Farnesina tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano Infine come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con la conseguente deviazione delle linee bus di tutta la zona i dettagli delle nostre notizie sul.luceverde.it del ...

