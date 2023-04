Traffico Roma del 16-04-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati sempre chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale per detriti sulla carreggiata per un incidente precedente all’altezza della Nomentana andando in stazione San Giovanni sempre in tangenziale segnalate i fili per un incidente incidente all’altezza di Largo Passamonti via Ponte Matteotti verso Piazza delle Cinque Giornate è ripristinata la linea tram 19 rallentamenti per un incidente in Piazza Ippolito Nievo vicino via Ugo Bassi a un altro incidente Viene segnalato in via Ostiense conrallentato in corrispondenza di via del risaro esposto un senso unico di marcia in corso per la 24a edizione dellaAppia Run manifestazione podistica Come arrivo alla Terme di Caracalla chiusure e deviazioni pertanto Per quanto riguarda il passaggio dei partecipanti io San ...