Traffico Roma del 16-04-2023 ore 10:30 (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverde Roma e ritrovati lieve incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Appia Ardeatina in direzione Pontina è ancora chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale est per olio e detriti sulla carreggiata a seguito di un incidente all’altezza della Nomentana verso San Giovanni sempre in tangenziale file per un incidente precedente all’altezza di Largo Passamonti in direzione sempre di San Giovanni incidente sul Piazza delle Cinque Giornate all’altezza di Ponte Giacomo Matteotti che è stato chiuso pertanto la linea 19 limita il servizio Valle Giulia disposti bus sostitutivi Valle Giulia Di Mento nelle due direzioni Inoltre le linee 89 490 a 495 e 590 sono deviate su percorsi alternativi in zona Ardeatino attenzione per semafori non funzionanti in via grottaperfetta all’altezza di viale Pico della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 aprile 2023) Luceverdee ritrovati lieve incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Appia Ardeatina in direzione Pontina è ancora chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale est per olio e detriti sulla carreggiata a seguito di un incidente all’altezza della Nomentana verso San Giovanni sempre in tangenziale file per un incidente precedente all’altezza di Largo Passamonti in direzione sempre di San Giovanni incidente sul Piazza delle Cinque Giornate all’altezza di Ponte Giacomo Matteotti che è stato chiuso pertanto la linea 19 limita il servizio Valle Giulia disposti bus sostitutivi Valle Giulia Di Mento nelle due direzioni Inoltre le linee 89 490 a 495 e 590 sono deviate su percorsi alternativi in zona Ardeatino attenzione per semafori non funzionanti in via grottaperfetta all’altezza di viale Pico della ...

