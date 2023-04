Traffico Roma del 16-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023) LuceverdeBuongiornoscarso sui percorsi autostradali e sulle strade della città per la possibilità pioggia un invito alla prudenza risposta una chiusura per un incidente sulla Nuova Circonvallazione interna la tangenziale Tra l’uscita di via delle Valli via Nomentana verso San Giovanni Agenzia le file per un incidente all’altezza di Largo Passamonti in direzione San Giovanni dove incidente su piazza delle Cinque Giornate all’altezza di Ponte Giacomo Matteotti che è stato chiuso la linea 19 limita per questo è il servizio a Valle Giulia disposti bus sostitutivi Valle Giulia Risorgimento Inoltre le linee 89 490 a 495 590 solo inviata su percorsi alternativi in zona Ardeatino attenzione per semafori non funzionanti in via di Grotta Perfetta all’altezza di viale Pico della Mirandola alle porte dirallentamenti su via ...