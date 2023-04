Traffico Roma del 16-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023) Luceverdetrovati dalla redazione regolare la circolazione lungo i percorsi autostradali e sulle strade della città per la possibile pioggia un invito alla prudenza anche per i possibili allagamenti sparsi a capitare disposto la chiusura per un incidente sulla Nuova Circonvallazione interna della tangenziale Tra l’uscita di via delle Valli la Nomentana in direzione San Giovanni e code perall’altezza di Largo Passamonti sempre direzione San Giovanni nuovo incidente in piazza delle Cinque Giornate all’altezza di Ponte Giacomo Matteotti dalle 9 alle 11:45 si corre la ventiquattresima edizione della manifestazione podistica dedica la regina delle strade Ovvero la più antica partenza e arrivo saranno le Terme di Caracalla chiusura e deviazioni per il passaggio dei partecipanti a San Pietro consueti disagi domenicali per la recita della ...