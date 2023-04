Traffico Roma del 16-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 aprile 2023) Luceverdegiorno 20 trovati dalla redazione regolare la circolazione lungo i percorsi autostradali sulle strade della città un invito alla prudenza anche oggi a causa della pioggia di queste oretti sposta una misura per un incidente sulla Nuova Circonvallazione interna della tangenziale est tra l’uscita di via delle Valli via Nomentana in direzione San Giovanni altro incidente con rallentamenti su Viale del Muro Torto all’altezza di viale del gallo in direzione della Nomentana sull’Appia Antica rallentamenti per un incidente all’altezza di via Ardeatina mentre tra le 9 e le 11:45 si correrà la ventiquattresima edizione della fiera una manifestazione podistica di Natale regina delle strade Ovvero la più antica partenza e arrivo saranno alle Terme di Caracalla chiusure deviazioni per il passaggio dei partecipanti per i dettagli di questa di altre notizie potete ...