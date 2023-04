"Totti? Non era giusto". Toffanin sorprende Ilary Blasi: la replica su Bastian (Di domenica 16 aprile 2023) Tutta la verità di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti è un clamoroso... no comment. La conduttrice romana, ospite di “Verissimo”, il programma di Canale 5, domenica 16 aprile, ha tradito le aspettative: nessuna dichiarazione o rivelazione, solo una battuta allusiva alla fine. Blasi ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di “Flowers”, la revenge song di Miley Cyrus contro l'ex marito Liam Hemsworth, facendo presagire fuoco e fiamme. Ma la conduttrice Silvia Toffanin ha fatto subito da pompiere: “Da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento. Lo faremo quando sarà il momento giusto”, “Io ti ringrazio di rispettare i miei tempi” ha risposto laconica Blasi, bellissima in ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Tutta la verità disulla separazione da Francescoè un clamoroso... no comment. La conduttrice romana, ospite di “Verissimo”, il programma di Canale 5, domenica 16 aprile, ha tradito le aspettative: nessuna dichiarazione o rivelazione, solo una battuta allusiva alla fine.ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di “Flowers”, la revenge song di Miley Cyrus contro l'ex marito Liam Hemsworth, facendo presagire fuoco e fiamme. Ma la conduttrice Silviaha fatto subito da pompiere: “Da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento. Lo faremo quando sarà il momento”, “Io ti ringrazio di rispettare i miei tempi” ha risposto laconica, bellissima in ...

