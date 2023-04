Tortona-Brescia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

(Di domenica 16 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Ramondino stanno tenendo un rendimento abbastanza altalenante, con la terza posizione quasi consolidata e la seconda ad appena una vittoria. La formazione di coach Magro, invece, sta cercando di risalire la classifica, e dopo tre vittorie di fila, e grazie anche alla penalizzazione inflitta a Varese, si ritrova a ridosso della zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 16 aprile sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... basketinside360 : Brescia-Tortona, Magro: 'Gara difficile fuori casa, vogliamo scrivere il nostro futuro' - - BasketMagazine : New post: Tortona, Ramondino: “Brescia è una squadra dalla grande potenziale” #basketmagazine - SportandoIT : Bertram Yachts Tortona – Germani Brescia | La situazione e dove vederla in tv - GValenzasca : Pesaro (24 punti) La VL è tornata ottava nonostante il momento difficile, ma dovrà resistere al rientro di Brescia,… - BasketMagazine : New post: BM ON LBA/ Il punto Tortona: Contro Brescia per ritrovare la vittoria e continuare la striscia positiva i… -

... Dazn) Ore 17:30 - Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, DMAX) Ore 18:00 - Bertram Yachts Derthona- Germani(Eleven Sports, Dazn) Ore 18:30 - ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... Servirà eccome il supporto del tifo per riscattare le ultime due sconfitte rimediate cone ...... intervallate dal turno infrasettimanale sul parquet di: questo è quello che attende la ... il 23 aprile, a far visita in via Guasco sarà la Germani. Anche in questo caso la palla a due ...

Brescia-Tortona, Magro: "Gara difficile fuori casa, vogliamo scrivere ... Basketinside

Nell’anticipo della undicesima giornata di ritorno Reggio Emilia ha fatto valere il fattore campo sconfiggendo Treviso e raggiungendo proprio i veneti in classifica ha compiuto un passo in avanti impo ...Salve, nella classifica mi salta all'occhio l'assenza di Marina Mabrey, nonostante abbia la seconda miglior "produttività" del campionato dietro Jessica Shepard (0.7 punti al minuto, non... Questo il ...