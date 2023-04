Torta buonissima con banane, arance e limoni. Impazziranno tutti! (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi vi proponiamo una Torta davvero buonissima, esaltata dal gusto degli agrumi, che vi farà letteralmente leccare i baffi e non riuscirete a mangiarne una sola fetta, ma passerete immediatamente alla seconda. Un dolce che potete fare in qualsiasi momento, ma è consigliato quando attendete ospiti speciali, perché è davvero speciale lui stesso. Seguite il procedimento riportato di seguito dopo esservi procurati gli ingredienti necessari scritti nell’elenco. Ingredienti Torta 120g farina 00 40ml olio di semi girasole 90g di zucchero 40ml di latte 8g lievito per dolci 2 uova 1/2 tazza di latte pizzico di sale vanillina Crema alla Vaniglia 500ml di latte 1 bustina budino alla vaniglia 70g 2 cucchiai amido di mais Crema all’arancia 60g budino creme caramello 2 o 3banane 250ml succo di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi vi proponiamo unadavvero, esaltata dal gusto degli agrumi, che vi farà letteralmente leccare i baffi e non riuscirete a mangiarne una sola fetta, ma passerete immediatamente alla seconda. Un dolce che potete fare in qualsiasi momento, ma è consigliato quando attendete ospiti speciali, perché è davvero speciale lui stesso. Seguite il procedimento riportato di seguito dopo esservi procurati gli ingredienti necessari scritti nell’elenco. Ingredienti120g farina 00 40ml olio di semi girasole 90g di zucchero 40ml di latte 8g lievito per dolci 2 uova 1/2 tazza di latte pizzico di sale vanillina Crema alla Vaniglia 500ml di latte 1 bustina budino alla vaniglia 70g 2 cucchiai amido di mais Crema all’arancia 60g budino creme caramello 2 o 3250ml succo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aquariushar : ho mangiato una torta al pistacchio buonissima - lamiabuonaforc2 : TORTA ALLA ZUCCA CON GOCCE DI CIOCCOLATO se non la provi non ci credi...! buonissima è dir poco ?? RICETTA:… - pioggiaetisana : la mia coinquilina ha cucinato una torta salata buonissima, mi arriva l'odore in camera e credo che stasera mi nutrirò di questa aria - lamiabuonaforc2 : Non si può spiegare quanto sia soffice, profumata e leggera questa TORTA DI ALBUMI ALL'ARANCIA?????? Correte anche voi… - Melizieincucina : Torta salata di crepes cremosa a base di formaggio e salmone, facile e buonissima, bella da presentare a tavola, tu… -