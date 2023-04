Tornano il “Bonus Trasporti” e le offerte di Kyma Mobilità sugli abbonamenti annuali

(Di domenica 16 aprile 2023) «Torna il “” statale e– annuncia il presidente Alfredo Spalluto – va nuovamente incontro alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare i lavoratori e le famiglie degli studenti, anche non residenti a Taranto, rinnovando la sua campagna per incentivare l’acquisto didel trasporto pubblico locale». Tutti potranno usufruire di una innovativa politica di sconti e di pagamenti dilazionati, una promozione diche, di concerto con l’Amministrazione comunale, a settembre ha già avuto un successo strepitoso. Anche in questa occasione l’offerta disarà affiancata dalla possibilità di usufruire del “...

Kyma Mobilità – Tornano i bonus per i trasporti a Taranto Puglia Press

Kyma Mobilità - Tornano i bonus per i trasporti a Taranto Informazioni sulla nuova offerta tariffaria le sono disponibili sul sito ...