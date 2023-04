Torino | Sanabria | «Dobbiamo lavorare di più in settimana per cercare di vincere»

(Di domenica 16 aprile 2023) Antonio, attaccante del, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato contro la Salernitana Antonio, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «di più inperdi. Difficoltà nel portare a casa i tre punti? Ci sono anche gli avversari, loro hanno segnato subito e poi contro queste squadre che stanno chiuse diventa difficile fare gol. Dopo il pareggio abbiamo avuto qualche opportunità in più ma non siamo riusciti a segnare. Momento personale? Sento la fiducia del mister, anche quando non faccio gol mi fa sepre giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

