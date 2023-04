Torino-Salernitana | Sanabria | “Sento la fiducia del mister ora”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 aprile 2023) Tonynon smette di recapitare al rete il gioco deldi Ivan Juric. L’attaccante ex Genoa dopo gennaio ha svoltato la stagione, inanellando prestazioni e gol pesanti come quello che ha evitato la sconfitta contro laha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro la squadra di Paulo Sousa. Le parole di: “Credo che primo tempo non siamo stati bravi, ma nel secondo li abbiamo messi sotto; loro hanno una difesa molto forte ed è difficile entrare. Siamo dispiaciuti perché era una buona opportunità per portare a casa tre punti, ma non è stato così. Dobbiamo lavorare ancora di più in settimana. Non penso ci siano difficoltà in casa, abbiamo anche davanti avversari che giocano. Contro queste squadre qua che stanno chiuse dietro è difficile fare ...