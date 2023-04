Torino-Salernitana LIVE 1-1 | pareggio di Sanabria

(Di domenica 16 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trislorstandish : RT @Corriere: Torino-Salernitana: Juric si affida davanti a Miranchuk e Sanabria Diretta 0-0 - tuttoatalanta : Torino senza anima e sfortunato, ne approfitta la Salernitana: Vilhena firma l'1-0 al 45' - FAMerkezi : GOAL! Torino 1-1 Salernitana (57 Antonio Sanabria) - tuttoatalanta : La Salernitana apre le danze. Vilhena di sinistro beffa il Torino: 1-0 per la squadra di Paulo Sousa… - giovannicoviel1 : RT @AllRoundLazio: ?? Si è fermato Samuele Ricci durante Torino-Salernitana. Problema al polpaccio per l'ex Empoli. @DAZN_IT -

I granata, con il portiere serbo sempre tra i pali, sfidano laall'Olimpico GrandeSERIE A - Laè in vantaggio acontro i granata al termine della prima frazione di gioco. Primo tempo da dimenticare per Juric e i suoi. Comments commentsI top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Vilhena FLOP: Milinkovic - Savic VOTI: al ...

LIVE! Torino-Salernitana 1-1 Toro News

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...SECONDO TEMPO 9' OCCASIONE TORO! Ancora Radonjic che fa quello che vuole da quella parte, rientra saltando l'uomo ma da ottima posizione calcia piano e centrale. Intanto entra Lazaro al ...