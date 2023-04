Torino-Salernitana, le probabili formazioni (Di domenica 16 aprile 2023) In campo alle 15 la sfida di Serie A tra Torino e Salernitana, ecco le probabili formazioni con le scelte di Juric e Paulo Sousa In campo alle 15 la sfida di Serie A tra Torino e Salernitana, ecco le probabili formazioni con le scelte di Juric e Paulo Sousa. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All Juric. Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) In campo alle 15 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Juric e Paulo Sousa In campo alle 15 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Juric e Paulo Sousa.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All Juric.(3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

