Torino-Salernitana | le formazioni ufficiali

(Di domenica 16 aprile 2023) La domenica di Serie A prosegue con la sfida tra. I padroni di casa difficilmente potranno ottenere più di una salvezza tranquilla ma puntano comunque a finire al meglio la stagione. I campani, invece, vanno a caccia di punti per mantenere la categoria. La partita, dunque, si prospetta avvincente e combattuta. All’andata sul terreno dell’Arechi di Salerno finì 1-1. Ecco, di seguito, ledi, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Il, reduce dalla sconfitta di misura rimediata in casa contro la Roma, si trova a metà classifica con 38 punti. Il sogno Conference League, distante 6 lunghezze, è ancora raggiungibile. Tuttavia, solo un successo può far continuare a sperare ...

Commenta per primo Ivan Juric , tecnico del, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida contro la. 'Se guardiamo ultimi tre anni è un altro grande campionato, se guardiamo lo scorso anno non siamo riusciti a crescere.La 30esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Il lunch match Lecce - Sampdoria è terminato con il punteggio di 1 - 1. Il programma prosegue con, ora in corso. Alle ore 18 in campo Sassuolo - Juventus e si chiude con Roma - Udinese alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno di campionato era iniziato ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...

Juric pre Torino-Salernitana: “Non abbiamo fatto il miglioramento che volevamo” Toro News

PRIMO TEMPO 39' Fallo di mani in proiezione offensiva di Djidji segnalato dall'arbitro, ma il braccio era attaccato al corpo. 37' Non ce la fa il centrocampista, al suo posto ...35' PALO DEL TORO! Ancora Radonjic che crea scompiglio sulla sinistra e mette in mezzo, la difesa granata rischia l'autorete con Gyomber che per anticipare tocca in maniera scomposta e la manda sulla ...