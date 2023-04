Torino-Salernitana 1-1 | il tabellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Ieri sera contro il Monza l'Inter è diventata la prima squadra a perdere contro 60 squadre diverse nella storia del… - TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ?? Salernitana ? Ore 15.00 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoSalernitana - pepjumped : RT @gippu1: Ieri sera contro il Monza l'Inter è diventata la prima squadra a perdere contro 60 squadre diverse nella storia della Serie A.… - futbolentucasa : #calcio #SerieA Final Lecce 1-1 Sampdoria, Torino 1-1 Salernitana - ilnapolionline : Serie A- Torino/Salernitana (1-1) i campani restano in zona B - -

16.56 Calcio, Serie A:1 - 1 Finisce 1 - 1 il match delle 15 tra ile la. Buon inizio dei campani che al 9' passano: cross di Candreva,tocco di Piatek per il gran sinistro di Vilenha ...Ilnon sfonda e deve rimandare il successo casalingo dopo i ko con Napoli e Roma. Con lafinisce 1 - 1 e per la squadra di Sousa si tratta del sesto pareggio di fila, utile comunque in ...Il video dei gol e degli highlights di, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza degli ospiti che dopo pochi minuti di gioco sbloccano il match con un bel gol di ...

Seconda vittoria consecutiva della Cremonese, che piega un Empoli finora vittorioso nel girone di ritorno in una sola circostanza: ...Quarto gol in campionato per Tonny Vilhena. E' il secondo miglior realizzatore della Salernitana, insieme a Candreva e dopo Dia ...