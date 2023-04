Torino-Salernitana 1-1 | i top&flop | Radonjic toro scatenato | Daniliuc e il mal di testa

(Di domenica 16 aprile 2023) A partire dalle 15.00 di oggi, domenica 16 aprile, si è giocata la sfida valida per il 30esimo turno di Serie A tra. La formazione di Ivan Juric e quella di Paulo Sousa, si sono affrontate nella splendida cornice dello Stadio Olimpico Grande. L’incontro è terminato con il risultato di 1-1: alla rete dopo pochi minuti dal fischio iniziale di Vilhena, ha risposto il paraguaiano Sanabria. Un match che dunque ha regalato un punto per parte: adesso ilsi trova al 10° posto in classifica con 39 punti, mentre lagalleggia al 15esimo posto con 30 punti raccolti. Ma vediamo da vicino i top&flop della sfida odierna.: I TOP&FLOPTOP Partiamo subito dal miglior giocatore del ...

Commenta per primo L'analisi di Paulo Sousa , tecnico della, ai microfoni di DAZN dopo il sesto pareggio consecutivo contro il. 'Cambiare una mentalità dei singoli della squadra non è facile, poi fare gol e il palo la squadra si è abbassata ...Il pari con la, e un copione già visto molte volte, porta Ivan Juric a riflessioni ormai note: "Abbiamo fatto di tutto per vincere pur regalando un gol, l'ennesimo, mentre avevamo la palla, da una ...Antonio Sanabria, attaccante del, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato contro laAntonio Sanabria, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Dobbiamo lavorare di più in settimana per cercare di vincere. Difficoltà nel portare a casa i tre punti Ci sono anche ...

Di Mirko Graziano Il Torino rimonta la Salernitana con il gol di Sanabria, che pareggia i conti dopo quello iniziale di Vilhena. Nella ripresa tante occasioni per i granata Dopo le… Leggi ...Un risultato che serve a poco al Torino, ormai salvo ma allo stesso tempo troppo lontano dalla zona Europa. Sulle ali dell’entusiasmo, il Toro sfiora poi anche il raddoppio ancora con il solito Radonj ...