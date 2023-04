Torino - Salernitana 1 - 1 | gol di Vilhena e Sanabria

(Di domenica 16 aprile 2023) Lacostringe ilin casa sua al pari per 1 - 1. E' il sesto pari consecutivo per la formazione di Paulo Sousa, mentre i granata muove la classifica e sale a 39 punti mentre la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Ieri sera contro il Monza l'Inter è diventata la prima squadra a perdere contro 60 squadre diverse nella storia del… - TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ?? Salernitana ? Ore 15.00 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoSalernitana - andreafabris96 : Finisce 1-1 fra ???? #Torino e ???? #Salernitana: Antonio #Sanabria ???? risponde a Tonny #Vilhena ????. #SerieA ????… - SportdelSud : ?? Il tecnico della #Salernitana Paulo #Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita con il… - OggiSportNotiz2 : Le parole del tecnico del #Torino #IvanJuric al termine della sfida contro la #Salernitana -

AGI - Vilhena chiama, Sanabria risponde:impattano nella sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grandefinisce 1 - 1 con la rete ospite dell'olandese in avvio e la risposta del ...Come nel match di andata, risultato e marcatori.finisce 1 - 1 con a segno Vilhena nel primo tempo al 9' per gli ospiti e Sanabria nella ripresa al 12'.1 - 1 Marcatori: 9' pt Vilhena, 12' st Sanabria.: Milinkovic - Savic 6; Djidji 5.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6.5; Singo 5 (11' st Lazaro 5.5), Ricci 5.5 (38' pt Vlasic 6.5)...

Torino-Salernitana 1-1, in gol Vilhena e Sanabria la Repubblica

Milinkovic-Savic: 5,5 Immobile sul gol di Vilhena, ma non è di certo il più colpevole. Sul traversone di Candreva, Pirola di testa non ha inquadrato la sua porta e ...Al termine di Torino-Salernitana, Alessandro Buongiorno ha commentato la partita ai microfoni di Torino-Channel ...