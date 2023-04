Torino-Salernitana 1-1 | buon pari per Sousa e settimo risultato utile consecutivo

(Di domenica 16 aprile 2023) Si scrive, si legge pareggio. Dopo il prezioso 1-1 in casa deldiventano addirittura sei in fila i risultati con il segno ?X?, che vuol dire anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Ieri sera contro il Monza l'Inter è diventata la prima squadra a perdere contro 60 squadre diverse nella storia del… - TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ?? Salernitana ? Ore 15.00 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoSalernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: Salernitana a quota 30 punti, il Torino aggancia l'Udinese - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: Salernitana a quota 30 punti, il Torino aggancia l'Udinese - salernonotizie : Salernitana, con il pari di Torino immutato il distacco in zona calda. Ora chiudere conti con il Sassuolo… -

. Ilnon sa più vincere in casa. E' il verdetto della sfida tra granata allo stadio Grande: contro lafinisce 1 - 1 una sfida che la squadra di Juric comincia a giocare nel secondo tempo dopo aver regalato il primo al gruppo di Sousa. E' un po' il ritornello di una ...È arrivato un pareggio per 1 - 1 anche nella sfida tra. Alle ore 18 in campo Sassuolo - Juventus e si chiude con Roma - Udinese alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). ...Unica partita della trentesima giornata di Serie A in programma alle 15,verrà seguita in tempo realeIn un palinsesto più spezzettato del solito con un trentesimo turno di Serie A spalmato su quattro giorni,è l'unica gara in ...

Torino-Salernitana, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...