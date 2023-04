Torino manca la vittoria da oltre un mese (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Vilhena chiama, Sanabria risponde: Torino e Salernitana impattano nella sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-1 con la rete ospite dell'olandese in avvio e la risposta del paraguaiano a inizio ripresa: la squadra di Juric, che non vince ormai da oltre un mese, sale a 39 punti in classifica agguantando momentaneamente l'Udinese impegnata stasera con la Roma, mentre gli uomini di Sousa, al sesto pareggio consecutivo, si portano a quota 30 e di nuovo a +7 sulla zona retrocessione. Passano appena nove minuti dal fischio d'inizio e la formazione campana va subito avanti con la fiammata di Vilhena, che batte Milinkovic al termine di una bella azione corale. A ridosso del quarto d'ora di gioco gli ospiti sfiorano addirittura il raddoppio con Piatek, che devia ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Vilhena chiama, Sanabria risponde:e Salernitana impattano nella sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grandefinisce 1-1 con la rete ospite dell'olandese in avvio e la risposta del paraguaiano a inizio ripresa: la squadra di Juric, che non vince ormai daun, sale a 39 punti in classifica agguantando momentaneamente l'Udinese impegnata stasera con la Roma, mentre gli uomini di Sousa, al sesto pareggio consecutivo, si portano a quota 30 e di nuovo a +7 sulla zona retrocessione. Passano appena nove minuti dal fischio d'inizio e la formazione campana va subito avanti con la fiammata di Vilhena, che batte Milinkovic al termine di una bella azione corale. A ridosso del quarto d'ora di gioco gli ospiti sfiorano addirittura il raddoppio con Piatek, che devia ...

