Torino, Juric sulla contestazione dei tifosi: «Andiamo meglio dello scorso anno e ci insultano» (Di domenica 16 aprile 2023) Il Torino non è andato oltre un pareggio 1-1 contro la Salernitana. E’ la quarta partita che i granata concludono senza una vittoria e gran parte della curva Maratona ha contestato la squadra fischiandola. I tifosi hanno intonato anche cori contro il presidente del club, Urbano Cairo, oltre che contro la squadra. Nel post partita, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di quanto accaduto. “Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo regalato l’ennesimo gol da fallo laterale. Dopo abbiamo creato il mondo, la squadra ha fatto di tutto per vincere e gli faccio i complimenti. Il fallo laterale tuo, perdi la palla e ti fanno gol, non è questione di atteggiamento molle ma è un problema di non percepire certi pericoli. Non è andata bene come volevamo ma ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Ilnon è andato oltre un pareggio 1-1 contro la Salernitana. E’ la quarta partita che i granata concludono senza una vittoria e gran parte della curva Maratona ha contestato la squadra fischiandola. Iintonato anche cori contro il presidente del club, Urbano Cairo, oltre che contro la squadra. Nel post partita, l’allenatore del, Ivan, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di quanto accaduto. “Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo regalato l’ennesimo gol da fallo laterale. Dopo abbiamo creato il mondo, la squadra ha fatto di tutto per vincere e gli faccio i complimenti. Il fallo laterale tuo, perdi la palla e ti fgol, non è questione di atteggiamento molle ma è un problema di non percepire certi pericoli. Non è andata bene come volevamo ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siamo il Toro e dobbiamo fare di più': Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siam… - Silvio_Luciani : @iN3ViTaBiLi @AntLucarel 'Se il #Torino fosse DAVVERO ambizioso cercherebbe un nuovo allenatore, stringerebbe la ma… - Cuore_Toro : #TorinoSalernitana | le parole di #Juric al termine del match ?? - Gazzetta_it : Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siamo il Toro e dobbiamo fare di più' - Giornaleditalia : #italpresssport Torino, Juric 'Complimenti ai ragazzi, peccato per il gol regalato' -