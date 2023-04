Torino | 22enne partorisce con un tumore su cuore e polmone | salvi lei e il bambino

(Di domenica 16 aprile 2023) A 18 anni le diagnosticarono un sarcoma del torace, diffuso alle ossa, undiffuso sulle pareti dei tessuti disinistro. La chemio e la radioterapia avevano eliminato le metastasi ma la massa tumorale era troppo vicina agli organi vitali per essere eliminata. Poi la scoperta della gravidanza e la consapevolezza di avere davanti nove mesi difficilissimi, per lei che già si affatica a svolgere le attività più quotidiane. A 22 anni decide quindi di affrontare questo percorso, sapendo che durante il parto il suopotrebbe cedere. E invece il cesareo va bene, ilnasce sano all’ospedale Sant’Anna della Città della Salute die mamma e figlio vengono dimessi. Pochi mesi dopo però la ragazza inizia ad avere un affaticamento polmonare, l’operazione – ...

In quello che la fonte definisce come un "intervento miracoloso" , la oggiè stata operata all'ospedale Molinette dieccellenza italiana dove vengono effettuate molte operazioni da ...E invece il cesareo va bene, il bambino nasce sano all'ospedale Sant'Anna della Città della Salute die mamma e figlio vengono dimessi. Pochi mesi dopo però la ragazza inizia ad avere un ...Ilabitava in piazza Campanella e lavorava da precario a Porta Palazzo.

Torino, 22enne partorisce con un tumore su cuore e polmone: salvi ... Open

Operazione miracolosa all'ospedale Molinette di Torino: una madre affetta da tumore a cuore e polmoni ha partorito suo figlio, poi la rimozione ...