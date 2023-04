Toprak Razgatlioglu, quale futuro? Ecco cosa pensa Yamaha (Di domenica 16 aprile 2023) Ingranaggi che dovranno incastrarsi alla perfezione per celebrare un matrimonio che oggi sembra davvero complesso. Ma non impossibile. La Yamaha ha incassato la voglia di gareggiare in MotoGP di Toprak Razgatlioglu, ma il Costruttore nipponico (a oggi) non dispone di un team satellite pronto ad accogliere il turco. cosa fare, quindi? L’ex campione del mondo di Superbike vedrà scadere il suo accordo con la squadra blu nel 2024 e si è detto pronto ad ascoltare altre “marche”. Dal canto suo Lin Jarvis, managing director di Yamaha, non è sembrato troppo preoccupato rinviando una decisione (vera) ai prossimi mesi. Le parole di Lin Jarvis su Toprak Razgatlioglu e Franco Morbidelli “Passare dalla R1 alla M1 non è affatto facile. Cambia la rigidezza, cambiano le gomme, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Ingranaggi che dovranno incastrarsi alla perfezione per celebrare un matrimonio che oggi sembra davvero complesso. Ma non impossibile. Laha incassato la voglia di gareggiare in MotoGP di, ma il Costruttore nipponico (a oggi) non dispone di un team satellite pronto ad accogliere il turco.fare, quindi? L’ex campione del mondo di Superbike vedrà scadere il suo accordo con la squadra blu nel 2024 e si è detto pronto ad ascoltare altre “marche”. Dal canto suo Lin Jarvis, managing director di, non è sembrato troppo preoccupato rinviando una decisione (vera) ai prossimi mesi. Le parole di Lin Jarvis sue Franco Morbidelli “Passare dalla R1 alla M1 non è affatto facile. Cambia la rigidezza, cambiano le gomme, è ...

