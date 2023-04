TOP10 DELLA SETTIMANA: PODIO QUASI TUTTO DI CANALE 5, EXPLOIT TV8 CON LA JUVE (Di domenica 16 aprile 2023) Nuovo appuntamento con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA da domenica 2 a sabato 8 aprile 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 CANALE 5 Benfica-Inter 5.430.000 #2 CANALE 5 Amici di Maria De Filippi 4.323.000 #3 Rai1 Un Passo Dal Cielo 3.834.000 #4 CANALE 5 Il Patriarca 3.216.000 #5 Rai1 Imma Tataranni 3.090.000 #6 CANALE 5 Lo Show dei Record 2.865.000 #7 CANALE 5 Luce dei Tuoi Occhi 2.707.000 #8 Rai1 Pretty Woman 2.529.000 #9 Tv8 JUVEntus-Sporting Lisbona 2.477.000 #10 Rai1 Amici per la Pelle 2.232.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 aprile 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 2 a sabato 8 aprile 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #15 Benfica-Inter 5.430.000 #25 Amici di Maria De Filippi 4.323.000 #3 Rai1 Un Passo Dal Cielo 3.834.000 #45 Il Patriarca 3.216.000 #5 Rai1 Imma Tataranni 3.090.000 #65 Lo Show dei Record 2.865.000 #75 Luce dei Tuoi Occhi 2.707.000 #8 Rai1 Pretty Woman 2.529.000 #9 Tv8ntus-Sporting Lisbona 2.477.000 #10 Rai1 Amici per la Pelle 2.232.000

