Tommaso Zorzi rompe il silenzio: “La verità sul mio futuro in tv” (Di domenica 16 aprile 2023) Il conduttore e vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha spiegato come stanno le cose: lo rivedremo presto in tv? Negli ultimi tempi tante se ne sono dette sul futuro televisivo di Tommaso Zorzi. Il conduttore milanese e vincitore del GF Vip 5 ha rotto il silenzio intervenendo sui social e chiarendo una volta per tutte come stanno le cose. Zorzi avrebbe infatti deciso di prendersi un periodo di pausa per valutare più serenamente il suo futuro, studiando le proposte e attendendo quella che ritiene la più adatta alle sue esigenze e idee. Nel corso di una storia pubblicata sul proprio account Instagram, Tommy, che recentemente ha dedicato grandi attenzioni all’amica Aurora Ramazzotti divenuta mamma di Cesare, ha spiegato ai suoi follower: “Sul mio ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023) Il conduttore e vincitore del GF Vip 5ha spiegato come stanno le cose: lo rivedremo presto in tv? Negli ultimi tempi tante se ne sono dette sultelevisivo di. Il conduttore milanese e vincitore del GF Vip 5 ha rotto ilintervenendo sui social e chiarendo una volta per tutte come stanno le cose.avrebbe infatti deciso di prendersi un periodo di pausa per valutare più serenamente il suo, studiando le proposte e attendendo quella che ritiene la più adatta alle sue esigenze e idee. Nel corso di una storia pubblicata sul proprio account Instagram, Tommy, che recentemente ha dedicato grandi attenzioni all’amica Aurora Ramazzotti divenuta mamma di Cesare, ha spiegato ai suoi follower: “Sul mio ...

