Tommaso Stanzani come non lo avete mai visto | ecco come lo concia Luca Tommassini!

Tommaso Stanzani, l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi come non lo avete mai visto: ecco come lo concia Luca Tommassini Tommaso Stanzani venne scelto come allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Non nasce come ballerino, ma come pattinatore: la maestra Alessandra Celentano nota sin dal primo momento che le sue curve, le sue linee, e la sua preparazione non solo musicale, ma anche atletica, hanno buone prospettive di crescita. Lo sceglie come suo allievo e si contraddistingue particolarmente nella scuola non solo ...

