Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2023: i convocati dell'Italia. Guidano Fabbrizi e Rossi (Di domenica 16 aprile 2023) Il quarto appuntamento con la Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo è sempre più vicino. Dopo Rabat, Doha e Larnaca, questa volta toccherà a Il Cairo ospitare un nuovo meeting del massimo circuito internazionale. Dopo aver reso noti i convocati dello skeet, l'Italia, uno dei paesi di riferimento della disciplina, ha ufficializzato anche i convocati del trap. Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2023: Italia, i convocati dello skeet! Ci sono Rossetti e Bartolomei Anche in questo caso sono 10 i selezionati: 5 uomini e 5 donne. Un elenco che, fra gli altri, comprende Massimo Fabbrizi, in un comparto maschile in difficoltà e ...

