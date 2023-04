Tiro a segno, Coppa del Mondo 2023: ancora una vittoria per la Cina. Questa volta con Sixuan Feng nella pistola sportiva donne (Di domenica 16 aprile 2023) A Lima, nel corso della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, va a referto una nuova vittoria cinese, la terza dell’appuntamento in terra sudamericana. L’affermazione Questa volta porta la griffe di Sixuan Feng (classe 2002), che si è imposta nella gara di pistola sportiva donne dai 25m, coprendo in finale 28 dei 40 bersagli a disposizione e riuscendo a superare l’ucraina Anastasiia Nimets, alla fine seconda con lo score di 26/40. In terza piazza invece, si è sistemata l’altra cinese in concorso, ossia Nan Zhao, capace di coprire 19 targets sui 30 a disposizione prima di un’eliminazione che comunque le ha consentito di occupare il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) A Lima, nel corso della quarta tappa delladeldi, va a referto una nuovacinese, la terza dell’appuntamento in terra sudamericana. L’affermazioneporta la griffe di(classe 2002), che si è impostagara didai 25m, coprendo in finale 28 dei 40 bersagli a disposizione e riuscendo a superare l’ucraina Anastasiia Nimets, alla fine seconda con lo score di 26/40. In terza piazza invece, si è sistemata l’altra cinese in concorso, ossia Nan Zhao, capace di coprire 19 targets sui 30 a disposizione prima di un’eliminazione che comunque le ha consentito di occupare il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lanuovaCrociata : RT @JolietJakeB: Al #Milan ogni 5 rigori ne danno zero. La #Roma fa tiro a segno verso le braccia degli avversari e riceve rigori come piov… - TempiRossoneri : RT @JolietJakeB: Al #Milan ogni 5 rigori ne danno zero. La #Roma fa tiro a segno verso le braccia degli avversari e riceve rigori come piov… - JolietJakeB : Al #Milan ogni 5 rigori ne danno zero. La #Roma fa tiro a segno verso le braccia degli avversari e riceve rigori co… - Fillix9 : Kings Warriors partidazo, appena recuperata. Per i Kings ottimo segno vincerla praticamente senza il contributo off… - _ITALIACHEVINCE : Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: la cinese Wang vince nella C10. Ceccarello lontanissima - -