TIM sconta tutto | la nuova offerta al prezzo più basso di sempre

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Ladi TIM viene proposta alpiùdi, una delle migliori occasioni su cui poter fare affidamento, nel momento in cui si dovesse ricevere l’SMS di attivazione, definito comunemente operator attack, che obbligherà il cliente a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio. La promozione prende il nome di TIM Power Supreme, una soluzione davvero unica nel proprio genere, dato l’incredibile rapporto qualità/, che spinge il cliente ad avere la possibilità di spendere pochissimo. Come avete potuto intuire, l’attivazione è possibile solo con portabilità del numero originario, ma sopraricezione dell’SMS, non sono previste deroghe per i provenienti da specifici operatori. Se premete questo link vi collegherete al nostro ...