TikTok, il trucco per ottenere un posto più comodo in aereo (Di domenica 16 aprile 2023) Un account di TikTok è diventato virale grazie a un presunto trucco per migliorare il proprio posto a sedere sugli aerei. Ecco come fare (senza garanzie). Leggi su wired (Di domenica 16 aprile 2023) Un account diè diventato virale grazie a un presuntoper migliorare il proprioa sedere sugli aerei. Ecco come fare (senza garanzie).

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : GL-Turelifes Evidenziatore Stick Soffio Fairy Stick Evidenziatore Polvere Glitter Polvere Sciolta Pennello Stick Co… - xineedharryx : RT @apicale_: comunque tiktok è pieno di commenti poco carini su madd4lena senza trucco, l’acne viene ancora concepita come qualcosa di mos… - lifeismagichp : RT @apicale_: comunque tiktok è pieno di commenti poco carini su madd4lena senza trucco, l’acne viene ancora concepita come qualcosa di mos… - XTHET1DE : RT @apicale_: comunque tiktok è pieno di commenti poco carini su madd4lena senza trucco, l’acne viene ancora concepita come qualcosa di mos… - francym97_ : RT @apicale_: comunque tiktok è pieno di commenti poco carini su madd4lena senza trucco, l’acne viene ancora concepita come qualcosa di mos… -