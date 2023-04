Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABosurgi : RT @Gazzettino: Il taglio alla gola e il corpo in un pozza di sangue: Luca ucciso perchè ha visto troppo. Nel mirino la banda del silicone… - Corriere : La paura di Sara e le minacce del marito in chat: «Ti taglio la gola». Poi il delitto davanti ai figli - StefaniaFabbr11 : @ilprincipino61 Devono stare a casa loro ! Non c'è bisogno che vengano a delinquere e a fare quello che vogliono .… - Silvicina3 : C'è poco da dire,la Cherubini morì all'ultimo piano.I soccorritori la sentirono urlare quindi era ancora viva(venne… - infoitinterno : Il taglio alla gola e il corpo in un pozza di sangue: Luca ucciso perché ha visto troppo -

Sul corpo del 58enne infatti sarebbero state trovate ferite che fanno supporre sia stato vittima di una brutale aggressione, come unallae un vasto ematoma al capo. Sarà l'autopsia a ...Si chiamava Luca Tisi ed era originario di Castions di Zoppola, in provincia di Pordenone, , con evidenti segni di aggressione sul corpo e unalla, ieri mattina 16 aprile all'alba nella ...... molto probabilmente, saranno destinati al potenziamento già annunciato deldel cuneo. L'... sprecando meno in un welfare che non funziona, uno Stato potrebbe non sentirsi con l'acqua alla...

"Ti taglio la gola". Le minacce del marocchino nelle chat con la moglie ilGiornale.it

"A te ti taglio la gola", scriveva l'uomo nei messaggi in comune con l'amico di Sara. E, ancora: "Io non picchio le donne ok". Messaggi, scambiati via Facebook, che adesso sono in possesso dalla ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...