Theo | insulti choc sui social dai tifosi del Napoli | 'Devi fare la fine di Vialli' e auguri di morte al figlio

Una splendida foto, quella di un padre che ha il piccolo figlio tra le braccia. Non c'è nulla di più tenero. L'ha postata su InstagramHernandez in occasione del primo compleanno del bambino: "Tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno". Purtroppo il becerume di qualche persona, non li definiremmo tifosi, ha ...Hernandez,choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' L'uomo sulla sdraio incontra l'orso: i due si fissano, poi l'animale fugge. Il video fa il giro del web ...Idolo dei tifosi del Milan , odiatissimo dai tifosi delle altre squadre.Hernandez divide per la sua carica agonistica e per le accuse, rivolte dagli avversari, di ...all'arbitro di Milan - ...

Theo Hernandez, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: «Devi fare la fine di Vialli» leggo.it

Il milanista preso di mira per un post che lo ritrae mentre alza tra le braccia il piccolo che festeggia il primo compleanno ...