Theo Hernandez posta una foto con il figlio: insulti vergognosi (Di domenica 16 aprile 2023) Theo Hernandez è concentrato sulla stagione in corso con la maglia del Milan, il francese continua a confermarsi uno dei migliori esterni in circolazione. Il club rossonero è reduce dal pareggio nella partita del campionato di Serie A contro il Bologna, adesso è altissima la sfida per il ritorno di Champions League contro il Napoli, la squadra di Pioli dovrà difendere l’1-0 dell’andata. Il calciatore del Milan ha pubblicato una foto bellissima in compagnia del figlio, nato dalla relazione con la compagna Zoe Cristofoli: “tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno”. Lo scatto è stato commentato da tante persone, alcuni messaggi sono stati però vergognosi. Sulla vicenda è intervenuto anche il compagno di squadra Rafael Leao: “purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 aprile 2023)è concentrato sulla stagione in corso con la maglia del Milan, il francese continua a confermarsi uno dei migliori esterni in circolazione. Il club rossonero è reduce dal pareggio nella partita del campionato di Serie A contro il Bologna, adesso è altissima la sfida per il ritorno di Champions League contro il Napoli, la squadra di Pioli dovrà difendere l’1-0 dell’andata. Il calciatore del Milan ha pubblicato unabellissima in compagnia del, nato dalla relazione con la compagna Zoe Cristofoli: “tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno”. Lo scatto è stato commentato da tante persone, alcuni messaggi sono stati però. Sulla vicenda è intervenuto anche il compagno di squadra Rafael Leao: “purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, vergognosi insulti al figlio e minacce di morte via social a #TheoHernandez: 'Devi fare la fine di Vialli'… - gippu1 : Theo Hernandez è a 75 cartellini procurati in quattro stagioni al Milan: 74 gialli e un rosso. Il secondo in carrie… - CammoMilan : Speriamo Leao si sia incazzato davvero per la storia di Theo Hernandez - TeoBellan : Insulti e messaggi di morte sotto un post di Theo Hernandez con il figlio. Una vergogna. È ora che la gente che si… - fabianagrillo__ : RT @EdoardoMecca1: Augurare la morte ad un bambino di un anno. L’essere umano al suo punto più basso. Solidarietà a Theo Hernandez. -