Theo Hernandez, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' (Di domenica 16 aprile 2023) Il terzino sinistro (e vicecapitano) del Milan Theo Hernandez è stato certamente tra i protagonisti della partita di andata dei quarti di Champions contro il Napoli , vinta 1 - 0 dai rossoneri: è ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) Il terzino sinistro (e vicecapitano) del Milanè stato certamente tra i protagonisti della partita di andata dei quarti di Champions contro il, vinta 1 - 0 dai rossoneri: è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Theo Hernandez è a 75 cartellini procurati in quattro stagioni al Milan: 74 gialli e un rosso. Il secondo in carrie… - gabriele1926N : @Ma_Do_Sd Ma sticazzi ma a theo hernandez che prende 5 milioni all’anno che cazzo gliene frega dei commenti un caso… - lakakadonkey : RT @pasqlaragione: Questo è solo uno dei tantissimi commenti beceri sotto l’ultimo post Instagram di Theo Hernandez (un messaggio di auguri… - Staffo0 : @vittorioskhelia @theMilanZone_ @TheoHernandez Napoletano cerebroleso politano ha provacato una tifoseria mentre th… - fikayoluca_ : RT @Iosonocalabrese: Vorrei far notare che Theo Hernandez non ha mai segnato un gol in UEFA Champions League Buon proseguimento @TheoHer… -