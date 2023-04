The Sympathizer: Robert Downey Jr. nel trailer della miniserie (Di domenica 16 aprile 2023) Robert Downey Jr. è irriconoscibile nel primo trailer della miniserie The Sympathizer di Park Chan-wook, trasmessa da HBO dal 2024 Il thriller di spionaggio The Sympathizer è l’adattamento tv dell’omonimo romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen e vedrà come protagonista Robert Downey Jr.. L’attore si mostra nel primo trailer della serie che arriverà su HBO nel 2024, ed è davvero irriconoscibile. Co-showrunner della serie sono Park Chan-wook (Old Boy, Decision to Leave) e Don McKellar, con il primo che ha diretto anche i primi tre episodi. Tra le tante novità mostrate da Warner Bros. Discovery durante l’evento stampa per la presentazione del nuovo servizio di video in streaming ... Leggi su tuttotek (Di domenica 16 aprile 2023)Jr. è irriconoscibile nel primoThedi Park Chan-wook, trasmessa da HBO dal 2024 Il thriller di spionaggio Theè l’adattamento tv dell’omonimo romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen e vedrà come protagonistaJr.. L’attore si mostra nel primoserie che arriverà su HBO nel 2024, ed è davvero irriconoscibile. Co-showrunnerserie sono Park Chan-wook (Old Boy, Decision to Leave) e Don McKellar, con il primo che ha diretto anche i primi tre episodi. Tra le tante novità mostrate da Warner Bros. Discovery durante l’evento stampa per la presentazione del nuovo servizio di video in streaming ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReignOfTheSerie : Ecco a voi il teaser di The Sympathizer, la nuova serie targata HBO con Robert Downey Jr dove l’attore interpreta q… - IlCineocchio : Teaser per #TheSympathizer (serie HBO): la spia #RobertDowneyJr. si fa in quattro per #ParkChanwook - badtasteit : Robert Downey jr. interpreta ben quattro personaggi in #TheSympathizer: ecco il teaser trailer della miniserie HBO! -