The Flash | la Supergirl di Sasha Calle è una Barbie in queste nuove foto del merchandise del film

La Supergirl di Sasha Calle diventa una Barbie? Così sembrerebbero suggerire le foto trapelate online del nuovo merchandise del cinecomic DC The Flash. Bisogna pazientare ancora un po' per poter ammirare The Flash al cinema, ma nel frattempo a far parlare dell'atteso cinecomic DC continua ad essere il merchandise, che questa volta sembrerebbe presentarci la Barbie della Supergirl interpretata da Sasha Calle, dandoci anche l'opportunità di dare un ulteriore sguardo al costume della supereroina. Il film diretto da Andres Muschietti con protagonista Ezra Miller, The Flash, vedrà una moltitudine di supereroi fare la loro comparsa sullo ...

