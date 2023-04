Terzo Polo, Follini: “No a frettolosa archiviazione progetto centrista” (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Troppo facile (e forse anche un tantino ingeneroso) prendersela con Calenda e con Renzi. I quali, certo, non hanno un buon carattere, nessuno dei due. Un carattere fumantino, nervoso, fin troppo reattivo. Quel carattere che magari si addice a chi interpreta posizioni politiche più estreme, ma non si attaglia a chi vorrebbe invece disporsi a metà campo, in un luogo dove si esercitano principalmente le virtù della pazienza e della mediazione. E troppo facile anche maledire la legge elettorale. Un meccanismo che favorisce le due ali, e le spinge tutte e due verso la reciproca radicalizzazione. Così che oggi tutto sembra ridursi al duello tra le due signore che governano la destra e la sinistra, e lo fanno nel nome di identità nette, risolute, perfino spinose. Identità che non lasciano troppo spazio a quei caratteri più complicati e problematici che rimandano alle virtù ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Troppo facile (e forse anche un tantino ingeneroso) prendersela con Calenda e con Renzi. I quali, certo, non hanno un buon carattere, nessuno dei due. Un carattere fumantino, nervoso, fin troppo reattivo. Quel carattere che magari si addice a chi interpreta posizioni politiche più estreme, ma non si attaglia a chi vorrebbe invece disporsi a metà campo, in un luogo dove si esercitano principalmente le virtù della pazienza e della mediazione. E troppo facile anche maledire la legge elettorale. Un meccanismo che favorisce le due ali, e le spinge tutte e due verso la reciproca radicalizzazione. Così che oggi tutto sembra ridursi al duello tra le due signore che governano la destra e la sinistra, e lo fanno nel nome di identità nette, risolute, perfino spinose. Identità che non lasciano troppo spazio a quei caratteri più complicati e problematici che rimandano alle virtù ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Carlo, sai quanto insieme abbiamo creduto e lavorato per dare vita al Terzo Polo, tante volte anche controvento. Ma… - raffaellapaita : Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me ta… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Se sono un mostro oggi, lo ero anche sei mesi fa quando c’era bisogno del simbolo di Italia Viva pe… - Cris_quella : RT @MPoltero: Questo è il Terzo Polo che mi piace, grazie @Enrico__Costa grazie @marattin - pamelaligeia : @vncnzvlln92 Ma il terzo polo non si era sciolto? -