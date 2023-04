Terrore in giardino: sbuca l'orso e la reazione è incredibile (Di domenica 16 aprile 2023) Momenti di Terrore per un abitante di Blue Ridge Mountains, comune della Carolina del Nord. David Oppenheimer si è trovato un orso nel giardino di casa proprio mentre si stava rilassando su una sdraio. Un incontro ravvicinato di pochi secondi, immortalato da una telecamera dell'abitazione. L'uomo, visibilmente spaventato si è limitato a stringere forte un cuscino. L'animale, probabilmente altrettanto spaventato, si è invece dato alla fuÈa. E stato lo stesso David Oppenheimer ha pubblicare online il video che è diventato virale in poche ore. Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Momenti diper un abitante di Blue Ridge Mountains, comune della Carolina del Nord. David Oppenheimer si è trovato unneldi casa proprio mentre si stava rilassando su una sdraio. Un incontro ravvicinato di pochi secondi, immortalato da una telecamera dell'abitazione. L'uomo, visibilmente spaventato si è limitato a stringere forte un cuscino. L'animale, probabilmente altrettanto spaventato, si è invece dato alla fuÈa. E stato lo stesso David Oppenheimer ha pubblicare online il video che è diventato virale in poche ore.

