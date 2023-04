Terremoto-Giletti, spunta pure Sigfrido Ranucci: "Cos'hanno offerto a Report" (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi sarebbe stato il giorno della messa in onda per Non è l'Arena, che però in onda non andrà: come è noto il programma di Massimo Giletti è stato sospeso da Urbano Cairo con un provvedimento immediato e dirompente. Da quel momento, circolano diverse teorie sulla vicenda. A corredo, il caso di Salvatore Baiardo, più volte ospite di Giletti, il quale avrebbe affermato di avere una foto di Silvio Berlusconi al fianco di Giuseppe Graviano, boss di Cosa Nostra. Illazioni "indegne", secondo il legali del Cavaliere, che hanno già fatto sapere di voler rispondere per via giudiziaria alle voci. Di quella foto, Baiardo, ne avrebbe parlato con Giletti. Ma non solo: secondo quanto scrive La Stampa, il ventriloquo dei boss di quella foto ne avrebbe parlato anche con Report, il programma di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi sarebbe stato il giorno della messa in onda per Non è l'Arena, che però in onda non andrà: come è noto il programma di Massimoè stato sospeso da Urbano Cairo con un provvedimento immediato e dirompente. Da quel momento, circolano diverse teorie sulla vicenda. A corredo, il caso di Salvatore Baiardo, più volte ospite di, il quale avrebbe affermato di avere una foto di Silvio Berlusconi al fianco di Giuseppe Graviano, boss di Cosa Nostra. Illazioni "indegne", secondo il legali del Cavaliere, chegià fatto sapere di voler rispondere per via giudiziaria alle voci. Di quella foto, Baiardo, ne avrebbe parlato con. Ma non solo: secondo quanto scrive La Stampa, il ventriloquo dei boss di quella foto ne avrebbe parlato anche con, il programma di ...

