Terra Amara | anticipazioni 16-22 aprile 2023 | una sconvolgente verità

(Di domenica 16 aprile 2023) Mujgan Hekimoglu andrà incontro ad una. La donna, infatti, negli episodi della soap opera turca in onda su Canale 5 dal 16 al 22scoprirà che Adnan è figlio di Yilmaz. La scoperta la porterà a non sopportare più la presenza di Zuleyha. Quest'ultima, intanto, manderà a monte il matrimonio di Hunkar e Fekeli raccontando a quest'ultimo tutte le sofferenze patite a causa della signora Yaman. Saniye, invece, scoprirà che Gulten ha subito una violenza e Cetin finirà in prigione.dal 16 al 22: Mujgan scopre che Adnan è figlio di Yilmaz Hunkar e Fekeli saranno sul punto di sposarsi, ma nessun membro delle due famiglie vorrà ...

Le anticipazioni della puntata della domenica di, come al solito in onda su Canale5 . Ecco cosa ci riserverà la puntata extra - large, ma prima un riepilogo di quella del sabato: Zuleyha cerca di far capire a Demir che tenere lontana ...

Terra amara, le trame dal 17 al 23 aprile 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Le emozioni e gli intrighi riempiono la domenica pomeriggio di Canale 5 con gli episodi doppi delle soap più amate: Beautiful e Terra Amara. Ecco cosa accade ...