Termovalorizzatore di Roma, la prima "mina" dentro il Pd di Schlein: un ordine del giorno di Verdi e Sinistra per fermare le autorizzazioni (Di domenica 16 aprile 2023) Arriva la prima "mina" per il Pd guidato da Elly Schlein. A due giorni dall'apertura al dialogo di Sandro Ruotolo, componente della neo-segreteria, arriva un ordine del giorno di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana al decreto Pnrr contro il Termovalorizzatore di Roma, voluto dal sindaco Roberto Gualtieri. L'intento è quello di impegnare il governo "a revocare i poteri commissariali" e "sospendere le procedure autorizzative e di gara nominando un nuovo commissario che attui rapidamente il piano rifiuti della regione Lazio che non prevede nuovi inceneritori". Ma l'effetto reale dell'odg – che potrebbe essere raddoppiato dal M5s – rischia di essere un altro: far esplodere le contraddizioni dentro i dem, che ...

