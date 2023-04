Tennis, Rublev vince Montecarlo e ringrazia il pubblico: “Venire dal paese in cui vengo…” (Di domenica 16 aprile 2023) “Venire dal paese in cui vengo e ricevere un sostegno come questo all’estero, per me è importantissimo“. Queste le parole di Andrey Rublev durante la cerimonia di premiazione del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il Tennista russo ha sconfitto in finale Holger Rune, conquistando il primo 1000 in carriera. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) “dalin cui vengo e ricevere un sostegno come questo all’estero, per me è importantissimo“. Queste le parole di Andreydurante la cerimonia di premiazione del Masters 1000 di2023. Ilta russo ha sconfitto in finale Holger Rune, conquistando il primo 1000 in carriera. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scaccomario1 : Petizione per far diventare il tennis la 'nobile arte' al posto di quella cagata da trogloditi che è il pugilato… - sportface2016 : Tennis | #Rublev vince #Montecarlo e ringrazia il pubblico: “Venire dal paese in cui vengo…” - GiaPettinelli : Rublev batte Rune e vince il torneo di Montecarlo - Tennis - ANSA - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, Rublev è il campione: Rune ko 5-7, 6-2, 7-5: Primo Masters 1000 in carriera per il russo che batte… - laregione : Rublev batte Rune: è il suo primo trionfo in un Master 1000 -