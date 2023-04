Tennis, Rublev "re" di Montecarlo: Rune ko in finale (Di domenica 16 aprile 2023) Andrey Rublev ha vinto il "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, disputato sulla terra rossa del "Country Club" nel Principato di... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 aprile 2023) Andreyha vinto il "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, disputato sulla terra rossa del "Country Club" nel Principato di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barrymansixty1 : Pure io. Poi non parliamo nemmeno di tennis ma di un lato umano e caratteriale che alla fine nello sport non si può… - PolnoTennis : #Rune ha forse pagato lo sforzo di ieri in termini di energie. Bravo #Rublev a crederci, anche se la partita gli è… - anna21430786 : RT @LaStampa: Monte Carlo: il trionfo di Rublev, il russo che vuole la pace - Newsinunclick : Sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco nella finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo: Andrey Rublev… - MasputPutzu : Monte Carlo: il trionfo di Rublev, il russo che vuole la pace #rublev #montecarlo #pace #tennis -