Tennis, l'Italia Femminile conquista le Finals della King Cup (Di domenica 16 aprile 2023) Bratislava – l'Italia si qualifica per la fase finale della Billie Jean King Cup. Sul veloce indoor della "NTC Arena" di Bratislava la nazionale di Tathiana Garbin ha sconfitto 3-2 la Slovacchia. Dopo aver chiuso in vantaggio 2-0 la prima giornata grazie ai successi di Camila Giorgi e Martina Trevisan, le azzurre hanno subito la rimonta delle padrone di casa. Prima Jasmine Paolini, schierata al posto di Trevisan per scelta tecnica, è stata sconfitta 6-1 4-6 6-4 da Anna-Karolina Schmiedlova; poi Elisabetta Cocciaretto, impiegata al posto di Giorgi fermata da un problema al ginocchio destro, è stata battuta 6-3 7-6(2) da Viktoria Kuzmova Hruncakova. Decisivo dunque il doppio, molto combattuto. Dopo quasi tre ore Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno superato 6-4 4-6 7-5 Viktoria Kuzmova Hruncakova e Tereza ...

