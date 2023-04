Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Tennis: ladri (forse italiani) aggrediscono Grigor Dimitrov a Barcellona e rubano un orologio da 70.000 euro… - francioniflli : Tennis: ladri aggrediscono Grigor Dimitrov a Barcellona e rubano un orologio da 70.000 euro – A24 SPORT: -

Sfortunata avventura perDimitrov in quel di Barcellona , dove è presente per prendere parte al torneo ATP 500 in partenza domani. Nella serata di venerdì , mentre il tennista bulgaro stava tornando in hotel dopo gli ...Leader numero 2 del seeding Stefanos Tsitsipas che sul suo cammino potrebbe incontrare tennisti come Denis Shapovalov ,Dimitrov e Alex de Minaur . Photo Credit: Official account Instagram ...IntervisteArrivano piccate rivelazioni in merito ad Andre Agassi ed esse giungono da Brooke Shields . ... La seconda esperienza è stata quella accanto aDimitrov , seguito proprio alla ...

Tennis, Grigor Dimitrov derubato prima dell'ATP di Barcellona: strappato un Rolex da 70.000 euro OA Sport

Grigor Dimitrov disputerà il torneo ATP 500 di Barcellona che scatterà domani sulla terra rossa catalana. Il tennista bulgaro, però, ha subito una brutta disavventura prima dell’inizio della kermesse.Grigor Dimitrov ha vissuto una brutta avventura a Barcellona, il tennista bulgaro è volato in Spagna per giocare i l torneo ATP 500 che si disputa da lunedì 17 a domenica 23 aprile. E lì in modo ...