**Tennis: Atp Montecarlo, Rublev batte Rune e diventa campione per la prima volta**

Montecarlo, 16 apr. (Adnkronos) - Andrej Rublëv vince per la prima volta il torneo Atp 1000 di Montecarlo. Il russo, numero 5 del seeding monegasco, si è imposto in rimonta in finale sul danese Holger Rune, numero 6 del torneo e giustiziere in semifinale di Jannik Sinner, con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 in due ore e 23 minuti.

