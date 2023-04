Tennis, all’Atp di Monte Carlo trionfa l’outsider Rublev (Di domenica 16 aprile 2023) Andrej Rublev vince il Monte Carlo Masters 2023: lo sfavorito della partita; probabilmente il meno talentuoso dell’intera attuale top ten. Ha saputo rimanere nel match, aspettando che l’avversario del giorno, Holger Rune, entrasse nel tunnel di quelle “montagne russe” che spesso mette in scena sul campo. Senza dubbio il russo – che al primo Mille vinto in carriera solleva il trofeo senza inno e senza bandiera come sanzione imposta contro gli atleti della sua nazionalità e i bielorussi – è uno dei giocatori più simpatici e amati dell’intero circuito Tennistico. E gli fanno ancora una volta onore – dopo le ferme prese di posizioni a favore della pace – le parole pronunciate durante la premiazione: “Grazie a tutti, per me ricevere un sostegno così, all’estero, visto il Paese da cui vengo è ancora più bello.” Come vincere ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023) Andrejvince ilMasters 2023: lo sfavorito della partita; probabilmente il meno talentuoso dell’intera attuale top ten. Ha saputo rimanere nel match, aspettando che l’avversario del giorno, Holger Rune, entrasse nel tunnel di quelle “montagne russe” che spesso mette in scena sul campo. Senza dubbio il russo – che al primo Mille vinto in carriera solleva il trofeo senza inno e senza bandiera come sanzione imposta contro gli atleti della sua nazionalità e i bielorussi – è uno dei giocatori più simpatici e amati dell’intero circuitotico. E gli fanno ancora una volta onore – dopo le ferme prese di posizioni a favore della pace – le parole pronunciate durante la premiazione: “Grazie a tutti, per me ricevere un sostegno così, all’estero, visto il Paese da cui vengo è ancora più bello.” Come vincere ...

