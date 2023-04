Tennis, Adriano Panatta: “Tutti sanno che se Sinner gioca bene hanno poche chance di vincere. Ma Rune…” (Di domenica 16 aprile 2023) La sconfitta di ieri nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Holger Rune fa ancora male, ma sicuramente Jannik Sinner si merita soltanto applausi per quanto sta facendo vedere in questo inizio di stagione. L’altoatesino sta crescendo giorno dopo giorno sempre di più e il campo gli sta regalando parecchie soddisfazioni. Considerando soltanto le ultime settimane, Sinner ha raggiunto due semifinali (a Indian Wells e Montecarlo) e una finale (a Miami) in tornei 1000, dando sempre grandi dimostrazioni del suo smisurato talento. E poco importa se il titolo in un Masters 1000 non è ancora stato conquistato, perché quello arriverà sicuramente se il giovane azzurro continuerà a giocare così. Dopo la sconfitta di ieri sono arrivati tantissimi commenti. Tra questi anche quello di Adriano Panatta, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) La sconfitta di ieri nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Holger Rune fa ancora male, ma sicuramente Janniksi merita soltanto applausi per quanto sta facendo vedere in questo inizio di stagione. L’altoatesino sta crescendo giorno dopo giorno sempre di più e il campo gli sta regalando parecchie soddisfazioni. Considerando soltanto le ultime settimane,ha raggiunto due semifinali (a Indian Wells e Montecarlo) e una finale (a Miami) in tornei 1000, dando sempre grandi dimostrazioni del suo smisurato talento. E poco importa se il titolo in un Masters 1000 non è ancora stato conquistato, perché quello arriverà sicuramente se il giovane azzurro continuerà are così. Dopo la sconfitta di ieri sono arrivati tantissimi commenti. Tra questi anche quello di, ...

