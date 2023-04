Temptation Island: Ecco Quando Torna E Chi Lo Conduce! (Di domenica 16 aprile 2023) Temptation Island: Torna il famoso programma dell’estate di Mediaset, dopo un anno di pausa. Ecco chi sarà alla conduzione e cosa bisogna aspettarsi dalla nuova edizione… Dopo un anno di stop, sta per Tornare Temptation Island nei palinsesti di Canale 5. Quest’estate il pubblico potrà nuovamente assistere alle storie delle coppie che decidono di mettersi alla prova nel programma per togliersi i dubbi sulla loro relazione. In tanti quindi adesso si stanno chiedendo se ci sarà qualche cambiamento e chi ci sarà al timone di questa nuova edizione. Temptation Island: Quando Torna in onda! Nei palinsesti estivi dello scorso anno, i telespettatori hanno notato una grande assenza, ossia quella di ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 16 aprile 2023)il famoso programma dell’estate di Mediaset, dopo un anno di pausa.chi sarà alla conduzione e cosa bisogna aspettarsi dalla nuova edizione… Dopo un anno di stop, sta perrenei palinsesti di Canale 5. Quest’estate il pubblico potrà nuovamente assistere alle storie delle coppie che decidono di mettersi alla prova nel programma per togliersi i dubbi sulla loro relazione. In tanti quindi adesso si stanno chiedendo se ci sarà qualche cambiamento e chi ci sarà al timone di questa nuova edizione.in onda! Nei palinsesti estivi dello scorso anno, i telespettatori hanno notato una grande assenza, ossia quella di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - CarloRasoo : @birrettee al gf aggiungerei anche uomini e donne, temptation island, l'isola dei famosi e tutte quelle cacate simili - ToniaPeluso : Comunque ultimamente scrivo poco e solo cose personali non lo so spero in Temptation Island per fare il giusto valore a questo account - talky_ann : OT: ma non è strano il tempismo della rottura dei Soratini dopo i rumor di Temptation Island? #incorvassi - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS rosa. Temptation Island 2019: i tentatori e le tentatrici. C'è ... Visita Le immagini potrebbero es… -